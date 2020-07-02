تجارة حلوان لطلاب الدراسات العليا: الإعلان عن رابط للاعتذار عن الامتحانات

قال الدكتور نشأت الوكيل القائم بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، إنه تم إعلان جداول امتحانات طلاب الدراسات العليا، لجميع البرامج ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات 17 يوليو وتنتهى 25 من نفس الشهر.





وأضاف نشأت أن حضور امتحان الدراسات العليا وفقا للجداول المعلنة من الكلية، وبالنسبة لمن لا يرغب بحضور الامتحان سواء من الوافدين الموجودين خارج مصر أو المصريين غير الراغبين بحضور الامتحان ، فإنه سيتم الإعلان عن رابط للاعتذارات عن الامتحانات بنظام الاون لاين .





وأشار إلى أنه سيتم قبول جميع الاعتذارات التى سترسل نظرا للظروف التى يمر بها العالم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا .





وأضاف أنه بالنسبة للطلاب المخالطين لحالات كورونا أو المصابين فيمكنهم التقدم لامتحان غير مكتمل على يحدد له ميعاد امتحان آخر بعد التماثل للشفاء.









وطالب الدارسين بالدراسات العليا بسرعة دفع المصروفات الجامعية عن طريق خدمات الدفع الإلكترونى قبل يوم 15 يوليو وإلا سيتم توقيع غرامة مالية بـ 10% من مجمل المبلغ.



