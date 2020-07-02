والدة كيم كارداشيان تمنعها من الحصول على لقب مليارديرة.. اعرف الحكاية

قُدرت قيمة العلامة التجارية في عالم التجميل "KKW Beauty"، المملوكة لنجمة تلفزيون الواقع الشهيرة "كيم كارداشيان"، بـ مليار دولار، الأمر الذي دفع زوجها المغني الأمريكي " كانييه ويست " إلى التباهي بوضعها المالي الجديد.





لكن وفقًا لمجلة "فوربس" الأمريكية، المعنية في الدرجة الأولى بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم والتي سبق أن جردت "كايلي جينر"، الشقيقة الصغرى لـ" كيم كارداشيان "، من لقب "مليارديرة"، فإن نجمة تلفزيون الواقع بدورها ليست "مليارديرة".









وتُقدر ثروة " كارداشيان "، البالغة من العمر 39 عامًا، بحوالي 900 مليون دولار عقب إبرام صفقة مع شركة "كوتي- Coty Inc"، المصنعة لمنتجات التجميل، من أجل بيع حصة 20 في المائة في شركتها مقابل 200 مليون دولار؛ وكانت الشركة نفسها قد قامت بشراء حصة 51 في المائة في شركة "كايلي" مقابل 600 مليون دولار العام الماضي.





يذكر أن مجلة "فوربس" سبق أن وصفت "كايلي جينر"، البالغة من العمر 22 عامًا، بكونها "أصغر مليارديرة عصامية في العالم" في عامي 2019 و2020، لكن المجلة الأمريكية جردتها من هذا اللقب في شهر مايو الماضي، مع الإشارة إلى أن ثروتها تٌقدر بحوالي 950 مليون دولار، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وتشير مجلة "فوربس" الآن إلى أن الصفقة التي من المقرر أن يتم الانتهاء منها في الربع المالي الثالث من عام 2021 ستترك لـ"كيم" حصة قدرها 72 في المائة في علامتها التجارية، لكن نظرًا لأن والدتها "كريس جينر" تمتلك حصة 8 في المائة، فإن ذلك يحول دون حصولها على لقب "مليارديرة" فعليًا.







