ميرفت التلاوي: أرفض التدخل التركي في الشأن الليبي.. والمرأة حصلت على تمكين عظيم بعد ثورة 30 يونيو

حلت السفيرة ميرفت التلاوي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، ضيفة في برنامج "الحياة اليوم" ، المذاع على فضائية الحياة، وتحدث عن العديد من الملفات ، أبرزها ملف تمكين المرأة المصرية، ورأيها في عودة مجلس الشورى، ورفضها للتدخل التركي في الأراضي الليبية.









وفيما يلي أبرز عناوين لقائها اليوم على فضائية الحياة :









قالت السفيرة ميرفت التلاوي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأه، إنها لم تتوقع هذا التمكين العظيم للمرأة، على مدار السبع سنوات الماضية، منذ ثورة 30 يونيو، موضحة أن هذا التوقع كان ناتجا لتهميش المرأه، خلال حكم جماعة الإخوان.









وأضافت ميرفت التلاوي، خلال حوارها لـ برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة أنه تم استدعاؤها أكثر من مرة، في برلمان جماعة الإخوان، للتحقيق معها، بشأن مطالبها بتمكين المرأة، لافتة إلى أن الإخوان كانت لديهم النية لحبس أي شخص لا يتوافق معهم في الرأي.













كشفت السفيرة ميرفت التلاوي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأه، عن أحد مواقف جماعة الإخوان الارهابية ضد المرأه، موضحة أنهم فصلوا إحدي الطبيبات المنتميات لهم، لأنها أرادت الانضمام، لمكتب الإرشاد.









وأشارت ميرفت التلاوي، خلال حوارها لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة إلى أن طلب الطبيبة قوبل بالرفض بحجة أن المرأه لا يجوز أن تصل لمنصب كبير، بل تظل كما وصفت بين "الأشبال"، والمناصب الصغيرة.













أحرجت السفيرة ميرفت التلاوي ، مذيع برنامج "الحياة اليوم"، على فضائية الحياة بعد أن سألها "لماذا لا يكون للرجل مجلس يدافع عن حقوقه، مثل المرأة، ووصفت السؤال بـ"السخيف".









وجاء جواب السفيرة ميرفت التلاوي، أن الرجل لا يحتاج لمجلس للدفاع عن حقوقه، وأنه بالفعل يتمتع بكامل حقوقه، في المجتمع المصري.













قالت السفيرة ميرفت التلاوي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة إن هناك إهمالا كبيرا من المجتمع، تجاه الثقافة العامة، سواء للرجل أو المرأة.









وأشارت السفيرة ميرفت التلاوي، خلال حوارها لـ برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة إن تقبل المصريين لأن تكون المرأه وزيرة، خلال السبع سنوات الماضية، تقدم جيدا في الثقافة المجتمعية، موضحة ضرورة الإهتمام بإظهار الكوادر التاريخية، الواعية، لبث الوعي والثقافة العامة في الشعب .













قالت السفيرة ميرفت التلاوي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأه، إنها تنحاز لقرار عودة مجلس الشورى ، ولكنها تتمني تقليل عدد الأعضاء، سواء في النواب أو الشوري.









وتابعت ميرفت التلاوي، خلال حوارها لـ برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة أن "البرلمان أعضاؤه كتير" ، لافتة إلى أن دور مجلس الشوري مهم ، لدراسة وتحليل القوانين .













قالت السفيرة ميرفت التلاوي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة إنها تقدر تماما مجهودات الوزراء، خلال الفترة الحالية، قائلة "أشتغل 18 ساعة.. مادام النتيجة تفرح"، موجهة الكلام للوزراء المصريين.









وأشارت السفيرة ميرفت التلاوي، خلال حوارها لـ برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة إلى أن تقبل المصريين لأن تكون المرأة وزيرة، خلال السبع سنوات الماضية، يعكس تقدما جيدا في الثقافة المجتمعية، مؤكدة ضرورة الاهتمام بإظهار الكوادر التاريخية، الواعية، لبث الوعي والثقافة العامة في الشعب.













أبدت السفيرة ميرفت التلاوي، الأمين العام المساعد للمجلس القومي للمرأة رفضها التام لتدخل تركيا ، في الأراضي الليبية.









وأضافت السفيرة ميرفت التلاوي، خلال حوارها لـ برنامج "الحياة اليوم" ، المذاع على فضائية الحياة أنه لابد من وجود شخصيات سياسية بارزة ، في الوقت الحالي، لمنع المتعجرفين، أمثال أردوغان، من التدخل في البلدان العربية.



