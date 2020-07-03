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أخبار العالم

أول تصريح لزعيم كوريا الشمالية بعد تقارير اختفائه مجددا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:39 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أن بلاده نجحت في احتواء فيروس كورونا، وذلك في أول تصريح له عقب تقرير صحفي زعم أنه اختفى مجددا، وأثار شكوكًا حول صحته.

وقال كيم جونج في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية: "نجحنا في تحجيم فيروس كورونا والحد من انتشاره، لكن يحب التحذير من الرضا عن النفس أو الاسترخاء ولو قليلا فيما يتعلق بمكافحة الوباء، كما ندعو إلى توخي أقصى درجات الحذر". 

ويوم الثلاثاء الماضي، كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن كيم جونج أون اختفى مجددًا ولكن هذه المرة هي الأطول له على الإطلاق، ما زاد من التكهنات حول صحته أو حتى ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة.

وقالت الصحيفة إنه "كان مقررا أن يحتفل الزعيم الكوري، الثلاثاء، بالذكرى الرابعة لتعيينه رئيسا للجنة شؤون الدولة، وهي أعلى مؤسسة قيادية في الدولة، لكن هذا العام، على عكس العام الماضي، لم تكن هناك احتفالات، ولم يُرَ كيم في أي مكان".

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