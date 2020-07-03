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رياضة

مرتضى منصور: كارتيرون له الحرية فى اختيار صفقات الزمالك.. ونتفاءل بالمباريات الفاصلة.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:33 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
علّق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد إعلان إقامة مباريات دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة.


وأضاف مرتضى في تصريحات عبر فيديو مسجل من اجتماع مجلس إدارة الزمالك، والذي عقد يوم الأربعاء،" نشر في الساعات الأولى من اليوم الجمعة :"لدينا بطولة مهمة جدًا وهيّ مسابقة دوري أبطال أفريقيا".

وتابع :"دائمًا أتفائل بالبطولات التي تقام من مباراة واحدة مثل نهائي كأس أو السوبر".

ووجه مرتضى منصور عدة رسائل لمدرب الفريق باتريس كارتيرون، كاشفًا :"كارتيرون عليه من الآن أن يضع الخطة مع مساعديه حول الاستعدادات للفترة المقبلة".

واستكمل :"لدى كارتيرون الحرية في اختيار التوقيت حول استئناف التدريبات، كما لديه الفرصة في إقامة معسكر خارجي".

ونوّه رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحاته :"حصلنا على توقيع خمسة لاعبين، ولدى كارتيرون الحرية في اختيار أي لاعب من الخماسي".

وأنهى :"لم يحصل أي لاعب من الخماسي على مقابل مادي حتى الآن، لدينا لاعبين ليس لديهم ارتباط مع أنديتهم في المقابل هناك ثلاثة لاعبين لديهم عقود مع أنديتهم وفي حال طلب كارتيرون التعاقد معهم سندخل في مفاوضات".

وكان الزمالك ارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع الثنائي الأجنبي حمزة المثلوثي قائد الصفاقسي التونسي، وأري بابل جناح فريق بريميرو دي أوجستو الأنجولي.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في دور الأربعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في لقاء سيقام خلال شهر سبتمبر المقبل على أن يواجه الفائز من مباراة الأهلي والوداد البيضاوي في المباراة النهائية.
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