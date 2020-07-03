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سيارات

دودج تعلن عن سوبر ستوك 2020 رسميا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أعلنت دودج رسميا عن تشالنجر  SRT سوبر ستوك الأحدث في عائلة تشالنجر الكبيرة بشكل متزايد وهي سيارة في جوهرها عي هيلكات ريدآي مع تعزيز للقوة لتصبح 807 حصان مقارنة بـ797 حصان.

كما حصلت السيارة على جنوط 18 بوصة خفيفة الوزن وفرامل بريمة بأربعة أقراص ونفس مجموعة أوضاع القيادة التي ستجدها في منافسيها الآخرين.

وأكدت دودج أنها يمكنها قطع مسافة الربع ميل في 10.5 ثانية بسرعة نهائية قدرها 210 كم/س ، وتتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.3 ثانية، في حين تبلغ سرعتها القصوى 270 كم/س.

وتختلف هذه السيارة عن إصدار ديمون القوى في عدم وجود الفرامل المتحولة  إلى جانب أنخفاض القوة المقدرة بـ 840 حصان في ديمون.

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أما في حين أن ديمون سيارة نادرة إلا أن سوبر نادرة إلا أن سوبر ستوك ستكون أكثر شيوعا وقالت فورد أنها لن تكون " محدودة الإنتاج في حين أن السعر لايزال غامض .

ويبدأ سعرها من 78,295 دولار 293,600 ريال فإن سعر تشالنجر سوبر ستوك قد يصل سعرها إلى 80,000 دولار (300,000 ريال) أو ربما 85,000 دولار (318,750 ريال) عندما تنطلق إلى الأسواق في خريف 2020.

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