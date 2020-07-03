مصر تسجل 1485 إصابة و86 وفاة جديدة بكورونا.. وترامب: مستمرون في جهودنا للسيطرة على كورونا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تُغلق مسجد الحسين وتُحيل الأئمة والعاملين للتحقيق

الكويت تشترط شهادة الخلو من كورونا وتوقيع تعهد بالالتزام بالحجر للقادمين إليها

السعودية تعلن تسجيل 3383 إصابة و54 وفاة جديدة بكورونا

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية

البنتاجون يدين مناورات الصين العسكرية في باراسيل





سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة المتعلقة بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 1485 إصابة و86 وفاة جديدة بفيروس، إضافة إلى خروج 407 أشخاص من المستشفيات إثر تعافيهم من الإصابة بالفيروس بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم ليرتفع بذلك اجمالي المتعافين إلى 19288 شخصا.





وذكرت صحيفة "الوطن" أن مديرية الأوقاف المصرية قررت غلق مسجد الإمام الحسين الشهير بقلب العاصمة المصرية، لحين إشعار آخر، وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي، مشيرةً إلى أن ذلك جاء نتيجة مخالفة بعض المصلين عقب إحدى الصلوات لـالإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد، والاقتصار على أداء صلاة الفريضة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت الضوابط الصحية بالنسبة للمغادرين والقادمين إلى مطار الكويت الدولي، فالبنسبة للقادمين إلى مطار الكويت الدولي، يشترط الحصول على شهادة صحية معتمدة (pcr) تثبت سلبية الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع توقيع تعهد بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة الكويتية، سواء بالحجر المنزلي أو المؤسسي.





وأضافت أنه يشترط أيضا على القادمين إلى الكويت، التسجيل في تطبيق (شلونك) قبل ركوب الطائرة، والتقيد بالاشتراطات الصحية، التي تتضمن ارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بقواعد التباعد الجسدي داخل مباني المطار.





وذكرت "القبس" أن وزارة الصحة السعودية أعلنت تسجيل ل 3383 إصابة و54 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يوحي باستقرار الوضع الوبائي مقارنة مع يوم أمس الذي رصدت فيه 3402 إصابة و49 وفاة.





وأشارت "الوطن" إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن عن بدء عملية عسكرية نوعية في اليمن ضد الميليشيات، مؤكدًا أن "استهداف المنشآت المدنية خط أحمر ولن نسمح به".





دوليًا، قالت "الجريدة" إن وزارة الدفاع الأمريكية، أدانت، إجراء مناورات عسكريّة صينيّة حول أرخبيل متنازع عليه في بحر الصين الجنوبي، معتبرةً أنها "ستزيد من زعزعة استقرار" الوضع في المنطقة.





وقالت الوزارة:"وزارة الدفاع قلقة بشأن قرار الصين إجراء مناورات عسكريّة حول أرخبيل باراسيل، في بحر الصين الجنوبي، من 1 إلى 5 يوليو".





ونقلت "الوطن" عن الرئيس الأمريكي قوله: إن هناك مواصلة للعمل مع "أزمة" جائحة فيروس كورونا والسيطرة عليها، مضيفًا: "بعض المناطق التي تضررت بشدة باتت في وضع جيد للغاية وبعضها الآخر كان في حالة جيدة جدا واعتقدنا أننا تخلصنا منه (الفيروس) وأنه لن يستعر مجددا ونحن نعمل على إخماد ذلك الاستعارة".











