ضبط مالك شركة بحوزته 4200 قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة زينب

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته (4200 قطعة مستلزمات طبية ) مجهولة المصدر، ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





اقرأ ايضا| ضبط 10 آلاف كمامة مغشوشة بمصنع مستلزمات طبية فى الإسكندرية





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.