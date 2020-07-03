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حوادث

ضبط 10 آلاف كمامة مغشوشة بمصنع مستلزمات طبية فى الإسكندرية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:03 ص
كمامات
كمامات
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، لحيازته 10600 قطعة كمامة بدون بيانات " مجهولة المصدر " وغير مطابقة للمواصفات القياسية " منتج نهائى – تحت التجهيز " وكذا (كميات كبيرة من " دعامات – شمع لاصق – أكياس بلاستيك " مجهولة المصدر "  مستلزمات الإنتاج ") مجهولة المصدر ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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