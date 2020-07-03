المصل واللقاح: أعراض كورونا في الفترة الحالية خفيفة لا تستدعى إجراء مسحات

قال الدكتور أمجد الحداد ، رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح إن مؤشر الإصابات بـ كورونا حتى الآن ليس دقيقا، نظرا لأن هناك قطاعا كبيرا من المواطنين لا يقومون بعمل مسحات، موضحا أن حالات كورونا الحالية أعراضها بسيطة لا تستدعي إجراء مسحات.





وأضاف الدكتور أمجد الحداد، عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز أن الثبات الفعلي، مقتصر على عدد الوفيات، والتي تسجل مايقرب من 80 حالة وفاة .





وأكد "الحداد" أنه على الرغم من أرتفاع أعداد الإصابات، إلا أنها أصابات خفيفة ومتوسطة ، موضحا أن حدة الحالات قلت بشكل كبير جدا ، وأصبحت تقتصر في أغلب الأحيان، على فقدان حاسة التذوق والشم فقط.





ولفت "الحداد" إلى أن الوضع شبة مستقر ، وهذا مؤشر جيد ، على أن الإجرءات الإحترازية التي تتبعها الدولة، تسير بشكل جيد وسليم .



