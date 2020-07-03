لحسم اختيار أعضاء لجنة الحكام.. الجبلاية تجتمع بوجيه أحمد وعزب حجاج خلال أيام

يعقد اتحاد الكرة جلسة مع القائمين بأعمال لجنة الحكام،الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج خلال الأيام القادمة من أجل حسم تشكيل بقية أعضاء اللجنة الرئيسية وأيضا الفنية.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية تمسكت بخدمات الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال لجنة الحكام لإدارة شؤون المنظومة التحكيمية بعد استقالة جمال الغندور من رئاسة اللجنة حتى نهاية الموسم فى الدورى المحلي عقب استكماله خلال شهر أغسطس القادم.





واستند مسؤولى اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني فى رفض استقدام أحد العناصر التحكيمية من القدامى لإدارة اللجنة الرئيسية، إلى أن الجبلاية ترغب فى إسناد الشأن التحكيمي فى الوقت الراهن إلى الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج باعتبارهما من الكوادر الإدارية الجيدة ونظرا للخبرات الكبيرة التى يتمتع بها كل منهما إلى جانب أن لديهم أرضية ورصيد لدى قضاة الملاعب.





يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قرر إقامة ٤ معسكرات تدريبية خلال شهر يوليو القادم فى القاهرة تحت إشراف لجنة حكام الفيفا على أن يضم ١٢٠ حكما مصريا يتم توزيعهم على النحو التالي: المعسكر الأول ٣٠ حكم لحكام الصفوة.





المعسكر الثانى ٣٠ حكما لحكام تقنية الفيديو المعروفة بـ var.





المعسكر الثالث ٣٠ حكما للمحكمات.





المعسكر الأخير ٣٠ حكما للحكام الصاعدين