من أمام البحر.. رسالة صلاح عبد الله إلى جمهوره

شارك الفنان صلاح عبد الله جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " وهو يقف فيها أمام البحر، وكعادته كتب بعض الكلمات الخاصة، واستعان هذه المرة بأغنية "أنت عمري" لأم كلثوم.
وعلق علي الصورة :"قلت للبحر لما إحتضن صلاحُه.. قول للغالين الموجودين واللي راحوا.. إنتوا عمري اللي إبتدا بنوركم صباحُه..أحلى صباح من قلب صلاح".
يذكر أن صلاح عبد الله شارك خلال شهر رمضان 2020، في بطولة مسلسل "2 في الصندوق" إلى جانب ظهوره كضيف شرف لحلقات مسلسلات "الاختيار"، "عمر ودياب" و"ونسني".