من أمام البحر.. رسالة صلاح عبد الله إلى جمهوره

يذكر أن صلاح عبد الله شارك خلال شهر رمضان 2020، في بطولة مسلسل "2 في الصندوق" إلى جانب ظهوره كضيف شرف ‏لحلقات مسلسلات "الاختيار"، "عمر ودياب" و"ونسني‎".







