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محافظات

السياحة تعود.. ننشر تفاصيل رحلات الطيران المتوقع وصولها لمطار الغردقة الدولى الأسبوع المقبل

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:28 م
عودة السياحة
عودة السياحة
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إبراهيم جادالله

كشفت مصادر بمطار الغردقة الدولى، أنه من المقرر أن تصل غدا السبت، رحلتا طيران خارجيتان لمطار الغردقة الدولي، ضمن الرحلات التى كانت مستعدة للوصول الغردقة عقب إعلان الحكومة المصرية فتح حركة الطيران الدولية، حيث من المقرر أن تصل رحلة طيران من دولة بيلا روسيا .

 

وأكدت المصادر أن كذلك من المقرر أن تصل رحلة أخرى من لوكسمبورج غدا السبت، مشيرة إلى أنه متوقع وصول أكثر من 300 سائح على متن الرحلتين، مؤكدة التزام إدارة المطار والجهات العاملة بها على تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرها مجلس الوزراء.

وأوضحت المصادر أن هناك احتمالات بوصول أكثر من رحلة من بيلا روسيا للغردقة، وكذلك أوكرانيا، موضحة أنه حسب الجداول المعلنة أن هناك رحلتين إحداهما من بيلاروسيا والاخرى من لوكسمبورج.

وكان مطار الغردقة الدولى، استقبل رحلة طيران جديدة، من إحدى المطارات السويسرية تقل على متنها 151 سائحا سويسريا، أمس الخميس، حيث تم تطبيق الإجراءات الاحترازية على جميع السياح.

 

وتعد رحلة الطيران السويسرية التى وصلت الخميس ثانى رحلات الطيران الخارجية التى وصلت للغردقة عقب استئناف حركة الطيران والسياحة الخارجية التى اعلنت عنها الحكومة المصرية، حيث وصلت امس الأربعاء اولى الرحلات الخارجية قادمة من اوكرانيا وعلى متنها 175 راكبا.

 

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