تستمر لشهور.. أعراض غريبة تظهر بأجساد المتعافين من كورونا

خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لا ينتهي بالتعافي منه، فقد كشفت دراسة جديدة عن تعرض المتعافي من الفيروس لآلام غامضة استمرت لعدة أشهر بعد شفائهم.
ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فقد كشف الخبراء أن المتعافين من كورونا يعانون بشكل مستمر من آلام بعد الشفاء، وزعم الخبراء أن الآلام يمكن أن تحدث في أي مكان بالجسم ومن ضمنها الذراعين والساقين.
اقرأ ايضا| من الأمعاء.. دواء جديد لعلاج مرضى كورونا
وتعرض أكثر من نصف المرضى إلى الشعور بهذه الآلام على الرغم من ظهور اختبارهم سلبي، وقال الدكتور إيران شينكر إنه بدلا من الشكوى من الأعراض المعروفة، فإن المرضى يبلغون عن ألم في أماكن غير متوقعة تماما، مثل الذراعين أو الساقين أو الأماكن الأخرى المعروف عنها أن الفيروس لا يؤثر عليها بشكل مباشر.
وأوضح أن بعض المرضى قالوا إنهم غي قادرين على النوم، منذ إصابتهم في مارس الماضي، ورجل آخر عبر عن تعرضه لآلام مستمرة بالعظام وكأنه مكسور على الرغم من سلبية تحليل فيروس كورونا المستجد.
وتابع دكتور شينكر أن مسكنات الألم تمنع الألم بشكل مؤقت ولكن لا تخفف من مصدره الأصلي، موضحا ان ثلاثة أعراض جديدة تعد أساسية ضمن أعراض الإصابة بفيروس كورونا وهي الحمى، السعال المستمر وفقد حاسة الشم أو التذوق.