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أخبار العالم

رجل الظل في أزمة كورونا.. من هو جان كاستكس رئيس الوزراء الفرنسي الجديد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:31 م
جان كاستكس
جان كاستكس
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شيماء مصطفى
عين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، جان كاستكس رئيسًا للحكومة الفرنسية الجديدة.

يأتي ذلك بعد قبول الرئيس ماكرون، استقالة الحكومة الفرنسية وعلى رأسها رئيس الوزراء إدوار فيليب،  بعد أن أمضى الأخير في هذا المنصب أكثر من 3 سنوات.

ويعتبر كاستكس من نسق استراتيجية خروج فرنسا من أزمة فيروس كورونا المستجد، وإعادة فتح البلاد تدريجيا بعد إغلاق دام لمدة 3 أشهر.

ولد جان كاستكس في 25 يونيو 1965، وتخرج في معهد الدراسات السياسية في باريس.

وهو رجل حكومة رفيع المستوى في فرنسا، عمل في ديوان المحاسبة، وكان نائب سكرتير رئاسة الجمهورية، بين عامي 2011 و 2012، والمستشار الإقليمي لمنطقة لانجدوك روسيون من 2010 إلى 2015.

أعيد انتخابه عمدة براديز بنسبة 75.7٪ من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في 15 مارس.

وكان مقربًا لفترة طويلة بالقرب من الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.

ويشتهر جان كاستكس بأنه متميز في أعمال الإدارة والتنظيم، كما شغل مناصب في وزارة الصحة الفرنسية، ووزارة العمل أيضا.
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