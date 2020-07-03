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سيارات

خطوات عليك اتباعها في سيارتك قبل السفر مسافات طويلة..فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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أحمد قطب - محمد أبو النور
شكمان السيارة وهو يعتبر الجهاز التنفسي للسيارة فهو الذي يقوم بنقل عادم الحرق من الموتور إلى خارج السيارة .

رصدت عدسة صدي البلد أهم أعطال الشكمانات للسيارات وأهمية الشكمان للسيارات ومتي يجب زيارة مركز صيانة الشكمانات .

في البداية يقول تامر الزقازيقي صاحب احد مراكز صيانة ان الشكمان بالنسبة للسيارة عامل زي الجهاز التنفسي للإنسان لو فيه حاجة هيخلي كهرباء العربية مش مظبوطة ويقلل السحب خاصة في السيارات الحديثة .

وأضاف الزقازيقي الشكمان لو مسدود  يسخن العربية ويقلل السحب ولو الشكمان سليم هتبقى العربية سحبها قوي جدا وبيقلل من استهلاك البنزين .

وأوضح تامر الزقازيقي أن علبة البيئة الموجودة في السيارة بتمتص أول أكسيد الكربون وتنقي العادم .

واشار تامر الزقازيقي ان وقت اما تحس ان فيها خنقة في سحب السيارة او صوت العربية مرتفع أو زيادة في استهلاك البنزين  يجب زيارة مركز صيانة الشكمانات.
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