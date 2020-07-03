رغم قرار الاغلاق..تجمعات علي شواطئ الإسكندرية ..فيديو

شهد كورنيش محافظة الإسكندرية صباح اليوم الجمعة زحام من قِبل المصيفين دون إتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد .





ورصدت عدسة صدى البلد اليوم زحام المواطنين على كورنيش اسكندرية علي عكس الطبيعى فى الفترة الأخيرة ، مما يعد مخالفا لتعليمات مجلس الوزراء بمنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا.









أعلن اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، غلق جميع شواطئ المحافظة البالغ عددها ٦١ شاطئًا، والتنسيق مع مجلس إدارة مدينة المعمورة لمنع الدخول نهائيا إلا لقاطنيها مع التأكيد على إغلاق الشاطئ، والتنسيق مع وزارة السياحة لإغلاق بوابات قصر المنتزه، ضمن الإجراءات الاستباقية لمنع تفشي فيروس كورونا للأعياد والإجازات.





أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة " كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.





نص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.