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محافظات

توريد 220 ألفا و919 طن قمح بزيادة 21 ألف طن تقريبا عن المستهدف هذا الموسم في بني سويف

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:12 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد عبدالحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في منظومة التوريد بالمواقع التي حددتها وزارة التموين لاستلام وتوريد القمح بمراكز ومدن المحافظةوهي (صومعة كوم أبوراضى،شونتي سمسطا واهناسيا،شونة مطحن الواسطى ،وصومعة الودي2شرق النيل)،حيث تم اقتصار أعمال التوريد على تلك المواقع بداية من 16 يونيو الماضي،مع مراعاة البعد المكاني" للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد. 

حيث أشار محافظ بني سويف إلى أنه تم"أمس"توريد18طن قمح،ليصل إجمالي ما تم توريده لمواقع الاستلام بالصوامع والشون"منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم"إلى 220 ألف و 919طن قمح،بنسبة تزيد عن 110.45% من المستهدف توريده هذا الموسم والمقدربــ 200 ألف طن،لافتا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع. 

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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين ،حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من:مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية. 

من جانبه أوضح"وصفي"أن قرار وزارة التموين بقصر أعمال التوريد على المواقع المذكورة بداية من منتصف يونيو الماضي،جاء بعد توريد كميات أعلى من المستهدف خلال شهرين فقط وقبل انتهاء الموسم بشهر،بالإضافة إلى انخفاض الكميات الموردة " تدريجياُ " والمقررة يوميًا من الأقماح المحلية هذا الموسم،وبناءً على موقف أرصدة القمح المستوردة المتاحة للطحن بموانئ والصوامع والمطاحن التموينية ،ولتوفير أرصدة إستراتيجية من الأقماح بتلك المطاحن. 

فيما أضاف المهندس مصطفى راشد مدير عام الزراعة:أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن،حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن،إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر،وكان قد بدأ  منتصف أبريل الماضي وينتهي في 15 يوليو الحالي. 

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