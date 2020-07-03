إعادة ترتيب المناصب داخل الجهاز الفني للزمالك .. تفاصيل





وتم تصعيد أمير عبد العزيز ليصبح مدربا عاما في الجهاز الفني، و أصبح ترتيب الجهاز المعاون كالتالى:"كارتيرون مديرا فنيا، أمير عبد العزيز مدربا، أحمد عبد الرؤوف مدرب مساعد، عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى".





وكان الزمالك منح مهلة للشيشيني للعدول عن استقالته إلا أنه لم يرد على مسؤولي النادي.

قامت إدارة الكرة بنادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور، بإعادة ترتيب المناصب داخل الجهاز الفنى بعد رحيل سامى الشيشينى المدرب العام للفريق على خلفية استقالته من منصبه بسبب فيروس كورونا، وفقا لما صرح به مسؤولو نادى الزمالك بشكل رسمى، ليتم ضم أحمد عبد الرؤوف إلى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.