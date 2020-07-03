نقص التمويل حال دون استكماله.. معلومات عن النصب التذكاري لرؤساء أمريكا

يحتفل الرئيس الأمريكى المثير للجدل "دونالد ترامب" بذكرى عيد الاستقلال الأمريكى، بزيارة للنصب التذكاري فى جبل جيب راشمور بولاية ثاوث داكوتا.





ويعد النصب التذكاري للروؤساء الأمريكان واحد من أهم المزارات في الولايات المتحدة الأمريكية لكونه يعد شاهدا على بداية تأسيس أمريكا وأهم الروؤساء الذي ساهموا في مواصلة الإزدهار والتطور إلى أن وصلت إلى قوة عظمى.





خلال التقرير التالي نعرض أهم المعلومات عن النصب التذكاري الأشهر في الولايات المتحدة الأمريكية.





نصب تذكاري لأوجه أربع رؤساءأمريكيين هم (جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وثيودور روزفلت وإبراهمان لينكولن).





كانت الفكرة بشكلها المبدئي أن يقام النصب في منطقة الإبر في داكوتا الجنوبية.





الغرض الأول منها أن يتم تشجيع السياحة وتحويل المنطقة إلى مزار سياحي لذا تم اختيار جبل راشمور أكبر جبال المنطقة ليحمل بين طياته النصب التذكاري.





تصل مساحة النصب التذكارى نحو 5.17 كيلومتر مربع، ويقع على ارتفاع 1745 قدم فوق مستوى سطح البحر.

يستقبل النصب التذكاري للروؤساء الاربعة ما يقرب من 2 مليون زائر سنويا.





بدأت أعمال البناء في عام 1927، واستكملت أوجه الرؤساء بين عامي 1934 و1939إلا أن صاحب الفكرة والتنفيذ وافته المنية ليستكمل نجله الطريق من بعده.





كان من المقرر أن يتم نحت كل رئيس من الرأس حتى الخصر، لكن التمويل الذي تم تحصيله لم يكفي للوصول إلى تلك المرحلة وتم الإكتفاء بما تم تنفيذه في عام 1941م.