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حوادث

بسبب وفاة والدهما بـ كورونا .. ضبط شقيقين تعديا على الطاقم الطبي بمستشفى أسيوط الجامعي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:59 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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إيهاب عمر
تعدى نجلا متوفى بفيروس كورونا على الطاقم الطبي بمستشفى أسيوط الجامعي وقاما بتحطيم بعض الأدوات والأجهزة بالعناية المركزة.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من عميد كلية الطب بجامعة أسيوط يفيد قيام نجلي مريض توفي بفيروس كورونا بالتعدي على الأطباء والتمريض وتحطيم بعض الأجهزة بالعناية المركزة عقب علمهما بخبر الوفاة.

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على الفور انتقل ضباط قسم شرطة أول أسيوط إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتمكنت القوات من ضبط المعتدين.

وتحرر محضر لهم بالتعدي على موظفين عموم أثناء تأدية عملهم وإتلاف ممتلكات الدولة ، وجار العرض على النيابة .

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