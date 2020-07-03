رجل الأعمال الإسرائيلي دان جيرتلر ينفي تورطه في مخالفة العقوبات الأمريكية

نفى رجل الأعمال الإسرائيلي، دان جيرتلر، اليوم الجمعة، محاولة التهرب من العقوبات الأمريكية بشأن ضخه استثمارات في مناجم بجمهورية الكونغو الديمقراطية.





وكانت منظمة حماية المبلغين عن المخالفات بالتعاون مع مجموعة "الشاهد العالمي" قد أجريا تحقيقا مشتركا أشار إلى أن رجل الاعمال الإسرائيلي استخدم شبكة دولية لغسيل الأموال من أجل تجنب العقوبات الأمريكية واستخراج الثروات المعدينة من البلد الافريقي.





وذكر التقرير أن جيرتلر قام بعمليات تحويل بملايين الدولارات عبر فرع الكونغو لمصرف أفريلاند من أجل التحايل على العقوبات الأمريكية.





وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قال التقرير: "يبدو أن جيرتلر استعمل شبكة غسيل أموال تمتد من الكونغو الديمقراطية إلى أوروبا وإسرائيل للتهرب من العقوبات، وأجرى تحويلات مالية بملايين الدولارات إلى الخارج، وحصل على تراخيص منجمية جديدة في الكونغو".





واعتمد التقرير على وثائق حصل عليها من مبلغين عن المخالفات على الرغم من الخطر الذي يهدد سلامتهم، بحسب الشبكة.





من جهتها قالت وكالة رويترز إن التقرير تطرق إلى وثائق مصرفية مسربة تكشف عمليات تحويل مالية بملايين الدولارات من حسابات مصرفية في أفريلاند، فتحها مقربون من رجل الأعمال الإسرائيلي.





من ناحيته نفى رجل الأعمال جان جيرتلر، ما جاء في التقارير وقال "لا علاقة لي مطلقا بأشخاص ذكروا في هذه القضية، وإيداعات الأموال المشار إليها إما وهمية أو لا علاقة لها بي ولا بأي شخص من طرفي".





جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد جمدت أرصدة رجل الأعمال الإسرائيلي في 2017، على خلفية اتهامه بالفساد وتقربه من رئيس الكونغو الديمقراطية السابق، جوزيف كابيلا.





وحسب تقرير الخزانة الأمريكية فإن الكونغو الديمقراطية خسرت أكثر من 1،3 مليار دولار في الفترة من 2010 و2012 في صفقات منح تراخيص منجمية دون قميتها الحقيقية بيعت لشركات لها علاقة بالملياردير الإسرائيلي.



