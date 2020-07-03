AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أهالي بنها يشيعون جثمان الفنان محمود جمعة إلى مثواه الأخير .. صور

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:24 م
صدى البلد
Advertisements
شيع أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية جثمان الفنان الراحل محمود جمعة والذى لقى ربه اليوم اثر اصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية داخل مستشفى بنها الجامعى.


جاء ذلك بحضور أسرة الفقيد وعدد كبير من أصدقائه ومحبيه من الشعراء والمثقفين وذلك بعد خروج الجثمان من مغسلة مستشفى بنها الجامعى.

وقام المشاركون فى الجنازة بدفن الجثمان بمدافن العائلة بمقابر منطقة الشموت بمركز بنها بعد أداء صلاة الجنازة عليه.

من ناحية أخرى أعلنت اسرة الراحل على الاقتصار علي تشييع الجنازة وعدم إقامة عزاء بسبب ظروف البلاد الحالية ومنع التجمعات.

وقال محمد جمعة نجل الفنان الراحل إنه تم تجهيز الجنازة ودفن جثمان الراحل بمقابر العائلة بالشموت مع عدم إقامة عزاء للفقيد.

وتوفى الفنان محمود جمعة اليوم داخل العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي عن عمر يناهز 71 عاما حيث كان يتلقى العلاج بها منذ عدة أيام إثر نقله للمستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة أدت لإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية إلى أن توفى اليوم.

ونعى العديد من أبناء بنها ومحافظة القليوبية والفنانين أصدقاء الفقيد مؤكدين أن وفاته مصاب جلل داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.
أهالي بنها يشيعون جثمان الفنان محمود جمعة إلى مثواه الأخير .. صور
أهالي بنها يشيعون جثمان الفنان محمود جمعة إلى مثواه الأخير .. صور
أهالي بنها يشيعون جثمان الفنان محمود جمعة إلى مثواه الأخير .. صور
أهالي بنها يشيعون جثمان الفنان محمود جمعة إلى مثواه الأخير .. صور
أهالي بنها يشيعون جثمان الفنان محمود جمعة إلى مثواه الأخير .. صور
أهالي بنها يشيعون جثمان الفنان محمود جمعة إلى مثواه الأخير .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دفن الفنان محمود جمعة فى مقابر العائلة ببنها

خروج جثمان الفنان محمود جمعة من مستشفى بنها الجامعى لدفنه بمقابر العائلة

ترشيحاتنا

وفاة الفنان محمود جمعة

5 فيديوهات جديدة خادشة للحياء.. تفاصيل إحالة سما المصرى للمحاكمة فى قضية جديدة

بشروط.. الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر

عايشة معانا وحاولت الهرب ٣ مرات.. شقيق حبيسة المنيا منذ 22 سنة يفجر مفاجأت جديدة

بعد إنهاء ملف فايلر.. مهمة جديدة لمرتجي وأمير في الأهلي

إنسان طيب ورائع .. عمرو سعد ينعى محمود جمعة بكلمات مؤثرة

AdvertisementS

رفع العصا ورمى الجزرة.. احتجاجات إثيوبيا تنزع قناع رجل السلام عن وجه آبي أحمد

الصحة العالمية تتوقع ظهور نتائج تجارب لقاح كورونا خلال أسبوعين

5 فيديوهات جديدة خادشة للحياء.. تفاصيل إحالة سما المصرى للمحاكمة فى قضية جديدة

القبض على دينا مراجيح بتهمة نشر فيديوهات مخلة ومنافية للآداب عبر التيك توك

عايشة معانا وحاولت الهرب ٣ مرات.. شقيق حبيسة المنيا منذ 22 سنة يفجر مفاجأت جديدة

زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان يصلان إلى طرابلس

شعراوي: إحالة واقعة انهيار العقار المخالف على سائق الحفار بالجيزة للتحقيق

المضادات الحيوية أهمها.. 5 أدوية تهدد حياة مصابي كورونا.. تفاصيل

تستمر لشهور.. أعراض غريبة تظهر بأجساد المتعافين من كورونا

شفاء الإعلامى حسام حداد من فيروس كورونا

مطاردة في المنفى.. 8000 عميل للمخابرات التركية يلاحقون معارضي أردوغان في ألمانيا

قضية جديدة.. النيابة العامة تحيل سما المصري للمحاكمة الجنائية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة .. رانيا ملاح تثير الجدل بـ فستان أسود شيفون

8 إشارات تنذرك.. أعراض الإصابة بحصوات الكلى

سر الخلطة.. طريقة عمل بطاطس كرسبي