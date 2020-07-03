أهالي بنها يشيعون جثمان الفنان محمود جمعة إلى مثواه الأخير .. صور

شيع أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية جثمان الفنان الراحل محمود جمعة والذى لقى ربه اليوم اثر اصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية داخل مستشفى بنها الجامعى.









جاء ذلك بحضور أسرة الفقيد وعدد كبير من أصدقائه ومحبيه من الشعراء والمثقفين وذلك بعد خروج الجثمان من مغسلة مستشفى بنها الجامعى.





وقام المشاركون فى الجنازة بدفن الجثمان بمدافن العائلة بمقابر منطقة الشموت بمركز بنها بعد أداء صلاة الجنازة عليه.





من ناحية أخرى أعلنت اسرة الراحل على الاقتصار علي تشييع الجنازة وعدم إقامة عزاء بسبب ظروف البلاد الحالية ومنع التجمعات.





وقال محمد جمعة نجل الفنان الراحل إنه تم تجهيز الجنازة ودفن جثمان الراحل بمقابر العائلة بالشموت مع عدم إقامة عزاء للفقيد.





وتوفى الفنان محمود جمعة اليوم داخل العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي عن عمر يناهز 71 عاما حيث كان يتلقى العلاج بها منذ عدة أيام إثر نقله للمستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة أدت لإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية إلى أن توفى اليوم.





ونعى العديد من أبناء بنها ومحافظة القليوبية والفنانين أصدقاء الفقيد مؤكدين أن وفاته مصاب جلل داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.