بسبب كورونا.. فرنسا تفتح تحقيقا ضد رئيس الحكومة السابق وعدد من الوزراء

قررت قضاة لجنة الطلبات التابعة لمحكمة العدل الجمهورية في فرنسا إحالة 9 شكاوي ضد رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب وحكومته إلى المدعي العام، وذلك سبب فشل تعاملهم مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وتأتي الشكاوي ضد وزراء حكومة إدوارد فيليب بسبب "الامتناع عن مكافحة كارثة" وهي جريمة منصوص عليها في القانون الفرنسي، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.





وأوضحت الصحيفة أن الدعاوي تتضمن إدوارد فيليب بصفته رئيس الوزراء في ذلك الوقت، وأوليفييه فيران وأجني بوزين، وزراء الصحة والتضامن خلال الفترة المعنية.





ومن المقرر إحالة الشكاوي إلى لجنة التحقيق، حيث تلقت اللجنة عددا كبيرا من الشكاوي بشأن تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا.





وأعلن قصر الإليزيه، صباح الجمعة، استقالة رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، بعد مسيرة حافلة لمدة أكثر من 3 سنوات أجرى فيها إصلاحات مهمة.





ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن قصر الإليزيه قوله إن إدوار فيليب، البالغ من العمر 49 عاما، قدم استقالته للرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون والذي بدوره قبل الإستقالة.



