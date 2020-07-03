AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. فرنسا تفتح تحقيقا ضد رئيس الحكومة السابق وعدد من الوزراء

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:25 م
فرنسا تفتح تحقيق
فرنسا تفتح تحقيق مع رئيس الحكومة السابق وعدد من الوزراء
Advertisements
رحيم يسري
قررت قضاة لجنة الطلبات التابعة لمحكمة العدل الجمهورية في فرنسا إحالة 9 شكاوي ضد رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب وحكومته إلى المدعي العام، وذلك سبب فشل تعاملهم مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتأتي الشكاوي ضد وزراء حكومة إدوارد فيليب بسبب "الامتناع عن مكافحة كارثة" وهي جريمة منصوص عليها في القانون الفرنسي، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أن الدعاوي تتضمن إدوارد فيليب بصفته رئيس الوزراء في ذلك الوقت، وأوليفييه فيران وأجني بوزين، وزراء الصحة والتضامن خلال الفترة المعنية.

ومن المقرر إحالة الشكاوي إلى لجنة التحقيق، حيث تلقت اللجنة عددا كبيرا من الشكاوي بشأن تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا.

وأعلن قصر الإليزيه، صباح الجمعة، استقالة رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، بعد مسيرة حافلة لمدة أكثر من 3 سنوات أجرى فيها إصلاحات مهمة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن قصر الإليزيه قوله إن إدوار فيليب، البالغ من العمر 49 عاما، قدم استقالته للرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون والذي بدوره قبل الإستقالة.

في المقابل،عين الرئيس إيمانويل ماكرون جان كاستيكس رئيسا للحكومة الفرنسية الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحصان الأسود سارق شعبية ماكرون.. من هو إدوار فيليب رئيس وزراء فرنسا المستقيل؟

الإليزيه: استقالة الحكومة الفرنسية بالكامل.. واستمرار عملها حتى تعيين رئيس وزراء جديد

ماكرون يكلف جان كاستيكس بتشكيل الحكومة الجديدة

ترشيحاتنا

احنا نادي القرن بالأمر الواقع.. مرتضى منصور: مش من حق الأهلي يشتكينا.. فيديو

مطاردة في المنفى.. 8000 عميل للمخابرات التركية يلاحقون معارضي أردوغان في ألمانيا

طعنة بزجاجة.. قانوني يكشف عقوبة قاتلة زوجها فى البساتين

يعادل 150 عامًا من عمر الإنسان.. نفوق القط الأكبر سنا في العالم

الداخلية تنشر رسالة طمأنينة للمصريين من الرئيس السيسي.. فيديو

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع تراوري

AdvertisementS

رفع العصا ورمى الجزرة.. احتجاجات إثيوبيا تنزع قناع رجل السلام عن وجه آبي أحمد

الصحة العالمية تتوقع ظهور نتائج تجارب لقاح كورونا خلال أسبوعين

5 فيديوهات جديدة خادشة للحياء.. تفاصيل إحالة سما المصرى للمحاكمة فى قضية جديدة

القبض على دينا مراجيح بتهمة نشر فيديوهات مخلة ومنافية للآداب عبر التيك توك

عايشة معانا وحاولت الهرب ٣ مرات.. شقيق حبيسة المنيا منذ 22 سنة يفجر مفاجأت جديدة

زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان يصلان إلى طرابلس

شعراوي: إحالة واقعة انهيار العقار المخالف على سائق الحفار بالجيزة للتحقيق

المضادات الحيوية أهمها.. 5 أدوية تهدد حياة مصابي كورونا.. تفاصيل

تستمر لشهور.. أعراض غريبة تظهر بأجساد المتعافين من كورونا

شفاء الإعلامى حسام حداد من فيروس كورونا

مطاردة في المنفى.. 8000 عميل للمخابرات التركية يلاحقون معارضي أردوغان في ألمانيا

قضية جديدة.. النيابة العامة تحيل سما المصري للمحاكمة الجنائية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة .. رانيا ملاح تثير الجدل بـ فستان أسود شيفون

8 إشارات تنذرك.. أعراض الإصابة بحصوات الكلى

سر الخلطة.. طريقة عمل بطاطس كرسبي