نافيا تعرضه للطعن | حمو بيكا: أنا في الساحل وزي الفل.. فيديو

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وسرعان ما خرج، حمو بيكا ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بفيديو ظهر فيه على أحد شواطئ الساحل الشمالي، لينفي تلك الأخبار، معلقًا: «أنا أهو في الساحل وزي الفل».





وأضاف حمو بيكا، في الفيديو أن مروج الشائعة شخص يحب الشهرة، لكنه لن يذكر اسمه، معلقًا: «انت بتحب تتصيت بس أـنا مش هصيتك»، مستنكرًا تلك التصريحات.





من جهة أخرى، تداول منذ فترة فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " للمطرب حمو بيكا، وهو يعلن انتهاء حظر التجول يوم السبت، وقد سخر منه الجميع بسبب زيادة أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا يوما بعد يوم.