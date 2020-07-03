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فن

نافيا تعرضه للطعن | حمو بيكا: أنا في الساحل وزي الفل.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:56 م
حمو بيكا
حمو بيكا
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سعيد فراج
نفى مصدر مقرب، من فرقة مطرب المهرجانات حمو بيكا، في تصريح لـ صدى البلد، ما تردد على السوشيال ميديا، حول دخوله الإنعاش بأحد مستشفيات الإسكندرية، بعد إصابته بعدة طعنات متفرقة في منطقة البطن.

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وسرعان ما خرج، حمو بيكا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بفيديو ظهر فيه على أحد شواطئ الساحل الشمالي، لينفي تلك الأخبار، معلقًا: «أنا أهو في الساحل وزي الفل». 

وأضاف حمو بيكا، في الفيديو أن مروج الشائعة شخص يحب الشهرة، لكنه لن يذكر اسمه، معلقًا: «انت بتحب تتصيت بس أـنا مش هصيتك»، مستنكرًا تلك التصريحات. 

من جهة أخرى، تداول منذ فترة فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " للمطرب حمو بيكا، وهو يعلن انتهاء حظر التجول يوم السبت، وقد سخر منه الجميع بسبب زيادة أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا يوما بعد يوم. 

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