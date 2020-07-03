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أخبار البلد

تجنب المعلبات.. إرشادات هامة من الصحة لنظافة الغذاء في زمن كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:11 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة عن إرشادات هامة لـ نظافة الغذاء وسلامته، خاصة في زمن فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة طرق النظافة من خلال الحرص على:

-الحفاظ على نظافة اليدين والمطبخ والأواني

- غسل الفواكه والخضروات جيدا بالماء الجاري واستخدام فرشاة لخضروات والفواکه ذات القشرة الناعمة أو مع الغسيل جيدا لفترة 20 كافية للتخلص من أي شوائب أو بقايا مبيدات

فصل الأطعمة النيئة خاصة اللحوم عن الأطعمة المطبوخة.

- طهي الطعام جيدا للتخلص من الميكروبات.

- الحفاظ على الطعام في درجات حرارة آمنة ، إما أقل من درجات مئوية أو أعلى من 10 درجة مئوية.

استخدام المياه النظيفة من مصدر أمن

الممارسات الصحية لتخزين الأغذية:

- عند شراء الأغذية للتخزين احرص على شراء الأغذية الطازجة وتجنب الأغذية المعلبة والمصنعة لأنها مضرة بالصحة.

- يمكنك تخزين الأطعمة ذات الفائدة الغذائية العالية لفترة طويلة بدون آن تفسد مثل البقوليات كالفول والعدس والفاصوليا الجافة واللوبيا والشوفان والفريك بدلا من الأغذية المعلبة التي تحتوي على مواد حافظة.

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