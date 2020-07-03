محمد ثروت يهنئ شيكو بعيد ميلاده: سنة وسيمة عليك يا وسيم بيه

هنأ الفنان محمد ثروت ، صديقه النجم شيكو بعيد ميلاده الــ 40 اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام".





ونشر محمد ثروت صورة بصحبة شيكو وعلق قائلًا "كل سنة وانت طيب يا شيكووووو وسنة وسيمة عليك يا وسيم بيه هابي بيرذداي اوي .. اوووووي 😂♥️".





وشارك شيكو مؤخرا في بطولة مسلسل "اللعبة" من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.





شارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.



