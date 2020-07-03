AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد ثروت يهنئ شيكو بعيد ميلاده: سنة وسيمة عليك يا وسيم بيه

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:44 م
محمد ثروت ، شيكو
محمد ثروت ، شيكو
Advertisements
محمد بدران
هنأ الفنان محمد ثروت، صديقه النجم شيكو بعيد ميلاده الــ 40 اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام".

ونشر محمد ثروت صورة بصحبة شيكو وعلق قائلًا "كل سنة وانت طيب يا شيكووووو وسنة وسيمة عليك يا وسيم بيه هابي بيرذداي اوي .. اوووووي 😂♥️".

وشارك شيكو مؤخرا في بطولة مسلسل "اللعبة" من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.

شارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل اللعبة الحلقة 8 .. شيكو وهشام ماجد يضعان خطة لخيانة زوجاتهما

مسلسل اللعبة الحلقة 9.. شيكو يفوز على هشام ماجد بالتحدي

مسلسل اللعبة الحلقة 20.. شيكو يفوز على هشام ماجد

ميرنا جميل تروج لـ اللعبة بهذا المشهد.. شاهد

مسلسل اللعبة الحلقة ٢٦.. هشام ماجد يفوز بالتحدي

بفيديو كوميدى.. محمد ثروت: القهاوي اللي بتفضل فاتحة بعد الساعة 10

ترشيحاتنا

جوجل لا يعرفه ولكن جيلنا يعرف قدره.. صلاح عبدالله ينعى محمود جمعة

بعد إنهاء ملف فايلر.. مهمة جديدة لمرتجي وأمير في الأهلي

الصحة العالمية تتوقع ظهور نتائج تجارب لقاح كورونا خلال أسبوعين

بـ هوت شورت جينز.. رزان مغربي تتألق بإطلالة جذابة

تهديد أمن مصر.. الشهاوي: أردوغان وتميم يجهزان لإنشاء تنظيم إرهابي جديد في سرت والجفرة

صفقة القرن.. ليونيل ميسي يقترب من الانتقال لـ مانشستر سيتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 7 أيام .. حيلة غير متوقعة للتغلب على إدمان الشاي والقهوة

مصاب بـ كورونا يوجه رسالة مؤثرة وتحذيرًا قبل وفاته بيوم واحد

على طريقة هوانم زمان.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة أنيقة سوداء |شاهد