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رياضة

صورني وأنا مش واخد بالي .. أحمد كوكا بإطلالة على متن مركب بالبحر.. شاهد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:58 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر اللاعب احمد حسن كوكا، لاعب فريق أولمبياكوس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة له من على متن المركب يستمتع بإجازته الصيفية.

كتب كوكا على الصورة " ☀️🇬🇷 ايوه صورني وانا مش واخد بالي 🤣 "

وحقق فريق أولمبياكوس، والذي يلعب بصفوفه المحترف المصري أحمد حسن كوكا، انتصارًا هامًا على حساب نظيره نادي أريس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري اليوناني"مرحلة تحديد البطل".

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كوكا لم يشارك في المباراة أساسيا، لكنه حل بديلا في الدقيقة 53، بدلًا من المغربي يوسف العربي، ولم يستطع تسجيل أي أهداف، ليكتفي بالمشاركة في المباراة فقط.



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