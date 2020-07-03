صورني وأنا مش واخد بالي .. أحمد كوكا بإطلالة على متن مركب بالبحر.. شاهد

كتب كوكا على الصورة " ☀️🇬🇷 ايوه صورني وانا مش واخد بالي 🤣 "

وحقق فريق أولمبياكوس، والذي يلعب بصفوفه المحترف المصري أحمد حسن كوكا، انتصارًا هامًا على حساب نظيره نادي أريس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري اليوناني"مرحلة تحديد البطل".





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كوكا لم يشارك في المباراة أساسيا، لكنه حل بديلا في الدقيقة 53، بدلًا من المغربي يوسف العربي، ولم يستطع تسجيل أي أهداف، ليكتفي بالمشاركة في المباراة فقط.



