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فن

طاهر ابو ليلة يرزق بمولودة جديدة.. وهذا اسمها

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:33 م
طاهر ابو ليله
طاهر ابو ليله
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محمد بدران
رزق الفنان طاهر ابو ليله بطفلته الثانية، التي اطلق عليها اسم "جميلة"، اليوم الجمعة.


ونشر طاهر ابو ليله صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: باركولي يا حضور بعد ما مرت الشهور الله رزقني مولوده جعلت حياتنا كلها نور ( جميله طاهر) اللهم اجعلها من الصالحين المصلحين البارين بواجباتها"


يذكر أن احدث ظهور لطاهر أبو ليلة كان في مسلسل "طلقة حظ" الذي عرض في شهر رمضان 2019.


المسلسل من بطولة مصطفى خاطر، آيتن ‏عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، ياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، ‏محمود حافظ حسني شتا تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين

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