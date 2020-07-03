اخبار الزمالك| الفريق يجري فحص كورونا.. إزالة اسمي حسن شحاتة واشرف قاسم من المنشآت.. ومرتضى منصور يدعو لفتح صفحة جديدة مع الالتراس

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية اليوم، الجمعة 3-7-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاء أبرزها:





عقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا مهما مع رموز النادي واللاعبين القدامى وأصحاب الجروبات الزملكاوية في الساعة الرابعة من عصر اليوم الجمعة بصالة حسن حلمي بمقر النادي من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي.





علق المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، على الشكاوي المقدمه ضده من جانب النادي الأهلي





انتقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، بعض اللاعبين السابقين لعدم حضورهم اجتماع المجلس الذي انعقد اليوم.





أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يرحب بفتح صفحة جديدة مع مجموعة الوايت نايتس ، طالما ستكون في صفوف جماهير القلعة البيضاء.





أجرى الجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المسحة الأولى من الكشف على فيروس كورونا المستجد وذلك بمقر النادي تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.



