نشرة السوشيال ميديا.. عمر علاء مبارك يدين التحرش.. وعمر كمال بصحبة أحمد سعد في أحدث ظهور له

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:





نشرت رضوى الشربينى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها .





نشر عمر علاء مبارك , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" فيديو قصيرا يدين التحرش الجنسى.





نشر اللاعب احمد حسن كوكا، لاعب فريق أولمبياكوس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة له من على متن المركب يستمتع بإجازته الصيفية.





نشر الفنان عمر كمال، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة بصحة الفنان أحمد سعد.





نشر الفنان عمرو سعد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة للفنان الراحل محمود جمعة ينعاه بعد وفاته.







