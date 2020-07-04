أخبار التوك شو.. الإفتاء: مصر متغلغلة فى ضمير جيشها.. والتاريخ سيذكر شجاعة الرئيس السيسي.. 17 لقاحا لـ كورونا في مرحلة التجارب السريرية.. مفيد فوزي عن حواره مع أنوك ايمي: شعرت بإعجاب شديد

نشر موقع "صدى البلد" ، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:









قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن القوات المسلحة المصرية، هي جيش مصر الأصيل معقبا: "جنوده أبناء الشعب".









وأضاف علام، خلال حواره في برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق: "إن مصر متغلغلة فى دم وكيان وضمير الجيش المصرى".









كشفت الدكتورة مها الرباط، وزير الصحة الأسبق والمبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية لكوفيد 19، أن هناك 150 تجربة على لقاحات لفيروس كورونا المستجد، متابعة أن منها 17 لقاحا حاليا في مرحلة التجارب السريرية، ومنها لقاح في الصين وإنجلترا.



وقالت "الرباط"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء أمس، الجمعة، إن فيروس كورونا متوقع استمراره معنا لسنوات عدة، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية تجري عددا من التجارب التضامنية للتعامل الأمثل معه.







حذر الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر، من تناول أدوية علاج أعراض فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.



وأضاف صدقي، في حواره عبر سكايب، لبرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء أمس، الجمعة، قائلا: "غلط كل الكلام ده"، مضيفا: "اللي عنده العدوى فقط هو اللي يشتري العلاج ".







أكد الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر، أن الأشعة المقطعية والتحاليل أقوى من مسحة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن فيروس كورونا له أعراض يجب التركيز فيها.



وقال صدقي ، في حواره عبر سكايب ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء أمس، الجمعة، أنه لا توجد أسرة في مصر لم توجد فيها إصابة بفيروس كورونا، أو مخالط لمصاب بالفيروس، متابعا أن أي شخص عنده أعراض خفيفة وفي مقدمتها ارتفاع درجة الحرارة وحكة وعطس وفقد حاسة الشم وتكسير في الجسم وإسهال يعتبر نفسه مصابا.





كشف الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر، أن المريض الذي يعاني من فقدان الشم وارتفاع الحرارة وتكسير الجسم، يتم التعامل معه على أنه مصاب بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.



وقال صدقي، في حواره عبر سكايب ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء أمس، الجمعة: "أي حد عنده أعراض خفيفة ل كورونا يعتبر نفسه كورونا ويذهب للمسكنات، ولو اشتدت الأعراض عليه الذهاب للدكتور المتخصص، ويعمل أشعة وتحاليل".



مفيد فوزي عن حواره مع أنوك ايمي: شعرت بإعجاب شديد.. وجمالها نادر ولا ينسى كشف الكاتب الصحفى مفيد فوزى تفاصيل حواره مع الفنانة العالمية أنوك إيمى.

وقال فوزي، خلال استضافته ببرنامج "3 ستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أثناء إجراء حوار مع أنوك ايمي كنت أشعر بالإعجاب"، مردفا: "كنت قاعد قدامها زى معجب من سوهاج بيشوف سعاد حسني لأول مرة".







قال الدكتور أمجد طلعت، المدير العام لشركة إيفا فارما: "إننا قادرون على إنتاج أكثر من نصف مليون عبوة من عقار ريمديسيفر شهريا لعلاج فيروس كورونا".









وأضاف الدكتور أمجد طلعت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه نجاح كبير لمصر أن تكون بها شركة تقوم بصناعة عقار علاج فيروس كورونا .









قال الدكتور هشام العسكري، مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابهان بكاليفورنيا، إنه من المحتمل أن تصل إصابات كورونا في مصر إلى 100 ألف حالة قبل نهاية شهر يوليو الحالي.







وأضاف الدكتور هشام العسكري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن فيروس كورونا فيروس متغير ويتغير شكله في كل فترة زمنية معينة.







قال الفنان دياب ، إن المسلسلات التي ظهر فيها شهر رمضان الماضي 2020 كان كضيف شرف لم يتقاض عليها أجرا، فيما عدا مسلسل "فرصة تانية".







