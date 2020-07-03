إيفا فارما: قادرون على صناعة 500 ألف عبوة من علاج كورونا شهريا.. فيديو

قال الدكتور أمجد طلعت المدير العام لشركة إيفا فارما, إننا قادرون على إنتاج أكثر من نصف مليون عبوة من عقار ريمديسيفر شهريا لعلاج فيروس كورونا.





وأضاف الدكتور أمجد طلعت في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أنه نجاح كبير لمصر أن تكون بها شركة تقوم بصناعة عقار علاج فيروس كورونا.





وتابع المدير العام لشركة إيفا فارما, أن شركة إيفا فارما حصلت على موافقة إنتاج عقار ريمديسيفر لعلاج فيروس كورونا المستجد وبالفعل قامت بصناعته.





وأوضح الدكتور أمجد طلعت, أن بعدما أخذت شركة ايفا فارما حق تصنيع عقار ريمديسيفر أخذت أيضا حق تصدير هذا العلاج إلى 126 دولة أخرى.





وأشار إلى أن الشركة تستطيع صناعة 16 ألف عبوة يوميا بما يعني صناعة نصف مليون عبوة شهريا.