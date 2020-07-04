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محافظات

استئناف المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالإسماعيلية

السبت 04/يوليه/2020 - 12:51 ص
مبادرة الرئيس لدعم
مبادرة الرئيس لدعم صحة المراة
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انجي هيبة
أعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزاره الصحه بالإسماعيلية استئناف جميع المبادرات الصحية تحت شعار " ١٠٠ مليون صحه "بمحافظة الإسماعيلية وهى مبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة وانهاء قوائم الإنتظار للحالات الحرجة بالإضافة لحملة دعم صحة المرأة والفحص المبكر لسرطان الثدي اليوم السبت.

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واكد "السقعان" ان حملة دعم صحة المرأة تهدف للاطمئنان على صحة السيدات فيما فوق ١٨ عام بالفحص المبكر لسرطان الثدي والتوعية بطريقة الفحص الذاتى مع الكشف عن الأمراض غير السارية والصحة الإنجابية ومتابعه التحويل لإجراء أشعة الماموجرام للحالات المتقدمة بمستشفى اورام الإسماعيلية.
 
مشددا على إعداد وتجهيز الوحدات الصحية لبدء المبادرة وتوزيعها على مستوى المحافظة و التزام الطواقم الطبية باجراءات الوقاية ومكافحة العدوى.

وذلك بمركز طبى السبع بنات، وحدة طب اسره الضبعيه،طوسون وابو صوير-بوحدة طب أسرة السبع آبار غربية وفي فايد بوحده طب اسره فناره ،سرابيوم.

وفي القصاصين بوحدة طب أسرة الخفيج بتل ثمود في التل الكبير بوحدة طب أسرة البعالوه الكبرى، كفر الشيخ عطيه وفي القنطره غرب-بوحده طب اسره الشهيد خيرى، كيلو ١٧ وفي القنطره شرق بوحده طب اسره العبور.
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