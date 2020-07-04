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حوادث

تشريح جثة سيدة مزقها شقيق زوجها بـ10 طعنات في منشأة القناطر

السبت 04/يوليه/2020 - 08:11 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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ندى حمودة – أحمد مهدي
أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة برئاسة المستشار محمد علما رئيس النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة ربة منزل مزقها شقيق زوجها بـ10 طعنات بمنشأة القناطر.

تحريات مباحث قطاع شمال اكتوبر بقيادة العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر وتحت اشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث كشف ملابسات الجريمة وتبين أن مركز منشأة القناطر تلقى بلاغا من الاهالي بمقتل سيدة وتمكن الجيران من الإمساك بشقيق زوجها بعد ارتكابه الجريمة.

وأشارت التحريات أن المتهم وشقيقه يقيمان في منزل واحد وأن زوج المجني عليها اصطحب طفليه وخرج من المنزل لقضاء بعض الاحتياجات قبل أن يسمع الجيران لصرخات زوجته واستغاثتها وعندما هرع بعض الجيران للمنزل فوجئوا بها غارقة في دمائها وبجوارها شقيق زوجها يحمل سكين ويحاول انهاء حياتها فتمكنوا من السيطرة عليه ونقل المجني عليها للمستشفي الا انها فارقت الحياة قبل إسعافها نظرا لإصابتها بقرابة 10 طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد.

ويوم الجريمة حدثت مشادة بين المجني عليها وشقيق زوجها ما دفع الأخير لتسديد عدة طعنات نافذة لها، وتبين من التحريات أن المتهم يعاني من حالة نفسية سيئة لتأخره في الزواج وزواج شقيقه الأصغر وإنجابه طفلين.

تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم سامح بدوي رئيس مباحث منشأة القناطر من القاء القبض علي المتهم وفور مواجهته بجريمته اعترف بها مبررا تطاول زوجة شقيقه الدائم عليه وسبه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق حيث أمرت نيابة كرداسة ومركز امبابة برئاسة المستشار محمد علما رئيس النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.
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