AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أتلتيكو مدريد يكتسح مايوركا بثلاثية ويعزز موقعه في المركز الثالث في الدوري الإسباني

السبت 04/يوليه/2020 - 12:10 ص
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
اكتسح نادي أتلتيكو مدريد، نظيره نادي ريال مايوركا، بفوزه عليه بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

نادي أتليتكو مدريد تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 29، بعد تعرض ألفارو موراتا للشد من القميص داخل منطقة الجزاء، ليتولى اللاعب مهمة تسديدها بنجاح، معلنًا عن الهدف الأول لنادي أتليتكو مدريد.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، اخترق كوكي دفاعات نادي ريال مايوركا من الجهة اليمنى، ليرسل كرة عرضية أرضية، قابلها موراتا بقدمه مسكنًأ إياها شباك مايوركا، معلنًا عن الهدف الثاني ومنهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفي نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أكد كوكي انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 79، من تسديدة بعيدة المدى، ارتطمت بدفاعات ريال مايوركا، لتغير اتجاهها وتسكن شباك مرماهم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي أتلتيكو مدريد للنقطة 62 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد مايوركا عند 29 نقطة في المركز الثامن عشر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعود بقوة ويفوز على إيبار بثلاثية مقابل هدف |فيديو

مانشستر سيتي يكتسح آرسنال بثلاثية.. ويؤجل حسم ليفربول لـ لقب الدوري الإنجليزي.. فيديو

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب على أتليتك بيلباو

ريال مدريد يفوز على إسبانيول وينفرد بصدارة الدوري الإسباني .. فيديو

ملخص وهدف فوز ريال مدريد على إسبانيول في الدوري الإسباني.. فيديو

الدوري الإسباني .. برشلونة يتعادل مع أتليتكو مدريد في الشوط الأول

ترشيحاتنا

شاهد.. رد تركيا بعد إيقاف إنشاء مصنع فولكسفاجن على أرضها

أخبار الرياضة| ميسي يقترب من مانشستر سيتي .. ليفربول يبرم أولى صفقاته.. مفاوضات الأهلي مع جوهرة بيراميدز

المستشفيات التعليمية تعلن حاجتها لـ 80 طبيب أسنان

الصحة العالمية: من الصعب حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا

فنانًا لم يعرفه جوجل.. محمود جمعة أخذ شهرته بعد وفاته

جبروت أم.. تلقي بطفلها بـ ترعة بالاقصر والأهالي ينقذونه

AdvertisementS

مرتضى منصور يقرر إزالة اسميّ حسن شحاتة وأشرف قاسم من منشآت نادي الزمالك

قرارات لن أعلن عنها.. مرتضى منصور يهدد بتقديم استقالته

أخبار الرياضة| ميسي يقترب من مانشستر سيتي .. ليفربول يبرم أولى صفقاته.. مفاوضات الأهلي مع جوهرة بيراميدز

طارق يحيي يكشف عن طلب مرتضى منصور من جماهير الزمالك بشأن قضية نادي القرن..فيديو

مرتضى منصور لأحد الحاضرين باجتماع قدامى الزمالك: انت زملكاوي ولا جاسوس ..فيديو

4 قرارات حاسمة من مرتضى منصور | رسالة خاصة لـ جماهير الزمالك وتطورات قضية نادي القرن

اخبار الزمالك| الفريق يجري فحص كورونا.. إزالة اسمي حسن شحاتة واشرف قاسم من المنشآت.. ومرتضى منصور يدعو لفتح صفحة جديدة مع الالتراس

مرتضى منصور يرد على بلاغات وشكاوى الأهلي بـ"الصفقات".. فيديو

احنا نادي القرن بالأمر الواقع.. مرتضى منصور: مش من حق الأهلي يشتكينا.. فيديو

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع تراوري

أخبار الأهلي.. النادي يتسلم ملعب السلام في النصف الثاني من يوليو.. حقيقة التفاوض مع تراوري

أمير مرتضى يكشف تفاصيل معسكر الزمالك المغلق استعدادا لـ استئناف الدوري.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصف مدينة الإسكندرية وأبوابها القديمة في عيون الرحالة ابن بطوطة منذ مئات السنين

بدون مكياج .. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بالأبيض أمام البحر

في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي