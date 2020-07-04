أتلتيكو مدريد يكتسح مايوركا بثلاثية ويعزز موقعه في المركز الثالث في الدوري الإسباني





نادي أتليتكو مدريد تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 29، بعد تعرض ألفارو موراتا للشد من القميص داخل منطقة الجزاء، ليتولى اللاعب مهمة تسديدها بنجاح، معلنًا عن الهدف الأول لنادي أتليتكو مدريد.





وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، اخترق كوكي دفاعات نادي ريال مايوركا من الجهة اليمنى، ليرسل كرة عرضية أرضية، قابلها موراتا بقدمه مسكنًأ إياها شباك مايوركا، معلنًا عن الهدف الثاني ومنهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفي نظيفين.





وفي الشوط الثاني، أكد كوكي انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 79، من تسديدة بعيدة المدى، ارتطمت بدفاعات ريال مايوركا، لتغير اتجاهها وتسكن شباك مرماهم.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي أتلتيكو مدريد للنقطة 62 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد مايوركا عند 29 نقطة في المركز الثامن عشر.

اكتسح نادي أتلتيكو مدريد، نظيره نادي ريال مايوركا، بفوزه عليه بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.