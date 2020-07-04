AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الاخبار.. استكمال مفاوضات سد النهضة.. إنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا وإطلاق النارعلى المتظاهرين فى اثيوبيا

السبت 04/يوليه/2020 - 12:23 ص
اهم الاخبار
اهم الاخبار
Advertisements

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات والأخبار المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي: 

الإصابات تتجاوز 72 ألفا.. وفيات كورونا تتخطى الـ3 آلاف

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 402 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.

الري: استكمال مفاوضات سد النهضة غدًا بحضور مراقبين وخبراء

قالت وزارة الرى، إنه استؤنفت اليوم الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر و السودان و اثيوبيا بخصوص اتفاق ملء و تشغيل سد النهضة برعاية جنوب افريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الافريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب افريقيا وممثلى مكتب الاتحاد الافريقي ومفوضية الاتحاد الافريقى، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الافريقى.


تركيا توقع اتفاقية جديدة مع السراج لإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا

ذكرت قناة "العربية" نقلا عن مصادرها أن وزير الدفاع التركي خلوصي آدكار ورئيس الأركان وقعا اتفاقية عسكرية جديدة مع حكومة الوفاق.

شاهد الأمن الإثيوبى  يطلق النار على متظاهري الأورومو المحتجين على مقتل هشالو هونديسا

تداول ناشطون  اثيوبيون مقطع فيديو يظهر قيام قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين المحتجين على مقتل الفنان الاثيوبي، هشالو هونديسا.


4 قرارات حاسمة من مرتضى منصور ورسالة خاصة لـ جماهير الزمالك وتطورات قضية نادي القرن

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، اجتماعا رسميا، مع نجوم ورموز النادي السابقين والحاليين، للحديث عن ومناقشة بعض الامور الخاصة بالنادي، حيث أعلن- عقب انتهائه- عن بعض القرارات المهمة. 

حبس شقيقته 22 سنة فى غرفة بالمنيا بسبب الميراث

وجهت النيابة العامة بالمنيا اتهاما للعامل المتهم بحبس شقيقته نادية خلف مهنى ٢٢ سنة في حجرة داخل المنزل بسبب الميراث.

5 فيديوهات جديدة خادشة للحياء.. إحالة سما المصرى للمحاكمة فى قضية جديدة

أحالت النيابة العامة الفنانة سما المصري للمحاكمة الجنائية في قضية جديدة حملت القضية رقم 979 لسنة 2020 الأزبكية، و اتهامها  بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، والتى حوت أحرازها 5 فيديوهات جديدة خادشة للحياء.

إخلاء سبيل دينا مراجيح بضمان محل إقامتها

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل دينا مراجيح بضمان محل إقامتها فى واقعة التعدى عليها من قبل بعض الشباب فى الشارع بمنطقة المقطم بعد أن طلبوا منها التقاط صور معها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصري للدراسات الاقتصادية يناقش معضلة سد النهضة.. الأربعاء

شاهد بالفيديو.. إطلاق النار على متظاهري الأورومو المحتجين على مقتل الإثيوبي هشالو هونديسا

ترشيحاتنا

الصورة بـ 50 جنيه .. تعرف على سبب القبض على دينا مراجيح

تركيا توقع اتفاقية جديدة مع السراج لإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا

شائعات الحمل.. صورة جديدة لـ ياسمين عبد العزيز بـ بطن ممتلئ

اعتبر نفسك كورونا.. طبيب بالأزهر يكشف أعراضا تشير لإصابتك بالفيروس

بـ بتشتمني.. ملابسات تمزيق عامل لزوجة شقيقه بـ 10 طعنات في منشأة القناطر

مصاب بـ كورونا يوجه رسالة مؤثرة وتحذيرًا قبل وفاته بيوم واحد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصف مدينة الإسكندرية وأبوابها القديمة في عيون الرحالة ابن بطوطة منذ مئات السنين

بدون مكياج .. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بالأبيض أمام البحر

في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي