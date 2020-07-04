أهم الاخبار.. استكمال مفاوضات سد النهضة.. إنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا وإطلاق النارعلى المتظاهرين فى اثيوبيا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات والأخبار المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

الإصابات تتجاوز 72 ألفا.. وفيات كورونا تتخطى الـ3 آلاف

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 402 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.

الري: استكمال مفاوضات سد النهضة غدًا بحضور مراقبين وخبراء

قالت وزارة الرى، إنه استؤنفت اليوم الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر و السودان و اثيوبيا بخصوص اتفاق ملء و تشغيل سد النهضة برعاية جنوب افريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الافريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب افريقيا وممثلى مكتب الاتحاد الافريقي ومفوضية الاتحاد الافريقى، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الافريقى.





تركيا توقع اتفاقية جديدة مع السراج لإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا

ذكرت قناة "العربية" نقلا عن مصادرها أن وزير الدفاع التركي خلوصي آدكار ورئيس الأركان وقعا اتفاقية عسكرية جديدة مع حكومة الوفاق.

شاهد الأمن الإثيوبى يطلق النار على متظاهري الأورومو المحتجين على مقتل هشالو هونديسا

تداول ناشطون اثيوبيون مقطع فيديو يظهر قيام قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين المحتجين على مقتل الفنان الاثيوبي، هشالو هونديسا.





4 قرارات حاسمة من مرتضى منصور ورسالة خاصة لـ جماهير الزمالك وتطورات قضية نادي القرن

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، اجتماعا رسميا، مع نجوم ورموز النادي السابقين والحاليين، للحديث عن ومناقشة بعض الامور الخاصة بالنادي، حيث أعلن- عقب انتهائه- عن بعض القرارات المهمة.

حبس شقيقته 22 سنة فى غرفة بالمنيا بسبب الميراث

وجهت النيابة العامة بالمنيا اتهاما للعامل المتهم بحبس شقيقته نادية خلف مهنى ٢٢ سنة في حجرة داخل المنزل بسبب الميراث.

5 فيديوهات جديدة خادشة للحياء.. إحالة سما المصرى للمحاكمة فى قضية جديدة

أحالت النيابة العامة الفنانة سما المصري للمحاكمة الجنائية في قضية جديدة حملت القضية رقم 979 لسنة 2020 الأزبكية، و اتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، والتى حوت أحرازها 5 فيديوهات جديدة خادشة للحياء.

إخلاء سبيل دينا مراجيح بضمان محل إقامتها

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل دينا مراجيح بضمان محل إقامتها فى واقعة التعدى عليها من قبل بعض الشباب فى الشارع بمنطقة المقطم بعد أن طلبوا منها التقاط صور معها.