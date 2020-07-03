AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لخلافات فنية وقانونية | الري: استكمال مفاوضات سد النهضة غدًا بحضور مراقبين وخبراء

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:30 م
صدى البلد
Advertisements
قالت وزارة الرى، إنه استؤنفت اليوم الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر و السودان و اثيوبيا بخصوص اتفاق ملء و تشغيل سد النهضة برعاية جنوب افريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الافريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب افريقيا وممثلى مكتب الاتحاد الافريقي ومفوضية الاتحاد الافريقى، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الافريقى.


وقامت كل من مصر والسودان وإثيوبيا بإستعراض موقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة والتي أظهرت انه لا تزال هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانونى بين الدول الثلاث،  وتم الإتفاق على استكمال النقاشات غدًا بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء.


ياتى ذلك فى إطار إجتماع القمة الإفريقية المصغرة الذى عُقد برعاية الإتحاد الإفريقى يوم 26 يونيو بحضور رئيس الجمهورية وبرئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء مكتب الاتحاد الافريقى من كينيا - مالي - الكونغو الديمقراطية، وبمشاركة السيد عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

لخلافات فنية وقانونية | الري: استكمال مفاوضات سد النهضة غدًا بحضور مراقبين وخبراء
لخلافات فنية وقانونية | الري: استكمال مفاوضات سد النهضة غدًا بحضور مراقبين وخبراء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحضور مراقبين دوليين.. السودان يدعو وزيري الري بمصر وإثيوبيا لاجتماع ثلاثي حول سد النهضة غدا

الرئيس يجتمع بمجلس الأمن القومي لمناقشة الملف الليبي وسد النهضة.. والمجلس: يجب تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات الخاصة بسد النضهة لكي لا تكون أداة جديدة للمماطلة والتنصل

مصر تتمسك بوثيقة واشنطن كأساس لـ مفاوضات سد النهضة

لمناقشة قضية سد النهضة.. السيسي يشارك في قمة إفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي

بموافقة الدول الثلاث.. الاتحاد الأفريقي يقود حل القضايا العالقة فى سد النهضة

الرئاسة: تشكيل لجنة برعاية الاتحاد الأفريقي لبحث أزمة سد النهضة

ترشيحاتنا

القبض على دينا مراجيح بتهمة نشر فيديوهات مخلة ومنافية للآداب عبر التيك توك

لخلافات فنية وقانونية | الري: استكمال مفاوضات سد النهضة غدًا بحضور مراقبين وخبراء

صفقة القرن.. ليونيل ميسي يقترب من الانتقال لـ مانشستر سيتي

حبيبى مش مصدق نفسه.. هاجر الإبيارى تمازح زوجها بنشر صورة لهما

مرتضى منصور يقرر إزالة اسميّ حسن شحاتة وأشرف قاسم من منشآت نادي الزمالك

8 إشارات تنذرك.. أعراض الإصابة بحصوات الكلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصاب بـ كورونا يوجه رسالة مؤثرة وتحذيرًا قبل وفاته بيوم واحد

على طريقة هوانم زمان.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة أنيقة سوداء |شاهد

بـ هوت شورت جينز.. رزان مغربي تتألق بإطلالة جذابة