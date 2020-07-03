الري: استجابة أحد أعضاء مجلس النواب بإزالة سور مخالف على نهر النيل على نفقته الخاصة

صرح المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير النيل بأنه في إطار ما تشهده مصر من إعلاء لمبادئ سيادة القانون والشفافية ، قام القطاع وبالتنسيق مع أحد أعضاء مجلس النواب عن إحدى دوائر الوجه القبلي بالإزالة الطوعية بمعرفته وعلى نفقته الخاصة لسور مخالف أقامه دون ترخيص بالمنطقة المحظورة لنهر النيل بإحدي قري الوجه القبلي ، وذلك تحت إشراف وتواجد أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل المعنية .





ويأتي هذا السلوك كأحد ثمار مبادئ دولة سيادة القانون والتي توليها الدولة المصرية جل إهتمامها وترعاها وتنميها القيادة السياسية الواعية .



