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رياضة

أمير مرتضى: أحمد عبدالرؤوف إبن النادي وليس غريبًا على الزمالك

السبت 04/يوليه/2020 - 12:36 ص
امير مرتضي
امير مرتضي
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ياسمين تيسير
أثنى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على قرار الإدارة بتعيين أحمد عبدالرؤوف في منصب المدرب المساعد بفريق الكرة بالنادي.

وقال أمير في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عبدالرؤوف من العناصر الشابة المميزة ويعتبر ابن النادي وليس غريبًا على هذا المنصب".

وأوضح:" كنا يلزمنا توفير عنصر بمواصفات خاصة للانضمام للجهاز من العناصر الشابة القادرة على مساعدة كارتيرون في مهمة استعادة اللاعبين لياقتهم البدنية والعمل الشاق قبل انطلاق منافسات نصف نهائي دوري الأبطال".
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