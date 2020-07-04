AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قومي المرأة: بلاغ للنائب العام ضد متحرش الجامعة الأمريكية

السبت 04/يوليه/2020 - 01:35 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
أعلنت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، تقديم بلاغ إلى النائب العام من أجل التحقيق معرفة ملابسات شاب اغتصب وتحرش ببعض الفتيات في الجامعة الأمريكية.

 وأضافت مرسي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة mbc مصر، أنه تحدثت مع إحدى الفتيات واستمعت لبعض الشكاوى الخاصة بفتيات تضررن من شاب اغتصب بعضهن وتحرش بالبعض الآخر، وتسبب في أضرار جسدية ونفسية لهن.

وطالبت رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، ، الفتيات التي تضررن من هذا الأمر بالتحدث عن مشكلتهن لتوعية غيرهن من الفتيات وحماية غيرهن من الأذى بهذا الشكل.

وأوضحت أن الشكاوى من هذا الشاب منذ عام 2015، وإذا جرت معاقبة هذا الشاب منذ تلك الفترة، كانت الكثير من الفتيات في مأمن من شروره الآن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المجلس القومي للمرأة: قرار النائب العام بشأن واقعة ختان الـ3 بنات رادع

القومى للمرأة يطالب الفتيات بالإبلاغ عن شاب ارتكب وقائع اغتصاب وتحرش

أول رد من الجامعة الأمريكية حول تورط طالب في التحرش بزميلاته واغتصاب طفلة

تحرش بـ 50 فتاة.. هاشتاج باسم طالب الجامعة الأمريكية يتصدر تويتر

القومى للطفولة يدين قيام شاب بالتحرش والاعتداء الجنسي بحق عدد من الفتيات والأطفال

قومي المرأة يعلن عن دعمه للفتيات ضحايا التحرش والاغتصاب

ترشيحاتنا

أشرف صبحي: قمنا بدورنا القانوني في أزمة النادي الأهلي وتركي آل الشيخ .. فيديو

بالأصفر الجريء.. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

حقيقة طعن حمو بيكا بـ المطواة.. شائعات حمل ياسمين عبد العزيز.. محمود عبد المغني يلف المحشي

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان

مليشيات أردوغان تستعد للهجوم على سرت.. أسباب خطيرة وراء زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس

تهديد أمن مصر.. الشهاوي: أردوغان وتميم يجهزان لإنشاء تنظيم إرهابي جديد في سرت والجفرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان

وصف مدينة الإسكندرية وأبوابها القديمة في عيون الرحالة ابن بطوطة منذ مئات السنين

بدون مكياج .. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بالأبيض أمام البحر