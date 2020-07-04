قومي المرأة: بلاغ للنائب العام ضد متحرش الجامعة الأمريكية

أعلنت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، تقديم بلاغ إلى ا لنائب العام من أجل التحقيق معرفة ملابسات شاب اغتصب وتحرش ببعض الفتيات في الجامعة الأمريكية.





وأضافت مرسي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة mbc مص ر، أنه تحدثت مع إحدى الفتيات واستمعت لبعض الشكاوى الخاصة بفتيات تضررن من شاب اغتصب بعضهن وتحرش بالبعض الآخر، وتسبب في أضرار جسدية ونفسية لهن.





وطالبت رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، ، الفتيات التي تضررن من هذا الأمر بالتحدث عن مشكلتهن لتوعية غيرهن من الفتيات وحماية غيرهن من الأذى بهذا الشكل.





وأوضحت أن الشكاوى من هذا الشاب منذ عام 2015، وإذا جرت معاقبة هذا الشاب منذ تلك الفترة، كانت الكثير من الفتيات في مأمن من شروره الآن.



