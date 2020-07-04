فتح المجال الجوي مع 29 دولة.. مصر للطيران: نسبة التشغيل وصلت 75%.. فيديو

طمأن الطيار رشدي زكريا ، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إعادة تشغيل رحلات الطيران بمصر، قائلا :"الحركة جيدة وأفضل مما كنا نتخيل".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة mbc مصر ، أنه كنا نتوقع أن تصل نسبة الأشغال إلى 50% ووصلنا 75%، متابعا أن المرحلة الأولى من التشغيل ستتم مع 29 دولة، وسيتم زيادة العدد مع مرور الوقت بالتدريج.





وأكد الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تم وضع إجراءات السفر في كل دولة وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، لافتا إلى أن كل دولة لها إجراءات سفر تختلف عن الأخرى، وأن هناك دول قليلة للغاية هي التي تطلب pcr للتأكد من عدم إصابة المسافر بالفيروس.





ونفي الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ما يتردد أن هناك ترفض استقبال رحلات طيران قادمة من مصر لأي سبب.



