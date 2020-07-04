AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ بني سويف: السياسة تعي أهمية تمكين الشباب في تلك المرحلة.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 01:43 ص
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
Advertisements
عادل نصار
أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن السياسة تعي أهمية تمكين الشباب في تلك المرحلة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على هذا الأمر بشكل كبير واهتمام كبير.

وأضاف هاني، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة المصرية الأولى، أنه تقدم للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بدون واسطة، مضيفة أنه وتقدم 70 ألف شاب وتم اختيار 500 شخص ببرنامج تأهيل الكوادر القيادية.
 
وأشار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إلى أن القيادة السياسية تعي أهمية تمكين الشباب في تلك المرحلة، متابعا أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب خطوة حقيقة في هذا الأمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بقصة شعر جديدة .. ايتن عامر تفاجئ جمهوها عبر انستجرام

بـ فستان منفوش.. هبة مجدي تبهر متابعيها بجلسة تصوير جديدة

مرتضى منصور يقرر إزالة اسميّ حسن شحاتة وأشرف قاسم من منشآت نادي الزمالك

قرارات لن أعلن عنها.. مرتضى منصور يهدد بتقديم استقالته

ظهور صوت تنين بأحد التلال في الصين.. فيديو

عمره 26 يوما.. كلب ينهي حياة رضيع بعد نهشه حتى الموت | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان

وصف مدينة الإسكندرية وأبوابها القديمة في عيون الرحالة ابن بطوطة منذ مئات السنين

بدون مكياج .. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بالأبيض أمام البحر