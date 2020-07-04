محافظ بني سويف: السياسة تعي أهمية تمكين الشباب في تلك المرحلة.. فيديو

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، أن السياسة تعي أهمية تمكين الشباب في تلك المرحلة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على هذا الأمر بشكل كبير واهتمام كبير.





وأضاف هاني، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " التاسعة "، عبر القناة المصرية الأولى، أنه تقدم للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بدون واسطة، مضيفة أنه وتقدم 70 ألف شاب وتم اختيار 500 شخص ببرنامج تأهيل الكوادر القيادية.

وأشار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إلى أن القيادة السياسية تعي أهمية تمكين الشباب في تلك المرحلة، متابعا أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب خطوة حقيقة في هذا الأمر.