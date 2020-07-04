اليابان تسجل 209 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات اليابانية تسجيل 209 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، في أعلى زيادة يومية بالإصابات خلال شهرين.





وأشارت السلطات إلى أن اليابان سجلت حتى الآن نحو 20 ألف إصابة، ونحو 990 وفاة بفيروس كورونا.





وتضم الإصابات الجديدة 124 حالة في طوكيو، وهي أعلى زيادة يومية في المدينة منذ أوائل مايو، عندما كانت البلاد خاضعة لحالة الطوارئ.



