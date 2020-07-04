فستان أزرق وباروكة صفراء... ميرهان حسين تشعل السوشيال ميديا بتقليد أنغام

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بمقطع فيديو عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ميرهان حسين مرتدية فستانا ازرق ، وباروكة شعر قصيرة باللون الاصفر وهى تقوم بتقليد المطربة أنغام





وكان أخر أعمال ميريهان حسين مسلسل "ختم النمر"، الذي حقق نجاحا كبيرا من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.





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المسلسل من نوعية أعمال الـ 45 حلقة ودارت أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى، ولاقي نجاحا كبيرا وقت عرضه.





المسلسل بطولة الفنان أحمد صلاح حسنى، الفنانة نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب