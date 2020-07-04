حبيب المصريين.. السوشيال ميديا توثق إنسانية الرئيس السيسي

قالت الاعلامية لميس سلامة: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل جولاته لا يكتفي أبدا بالمرور على المشروعات ومعدلات التنفيذ فيها فقط يحرص في جولاته ان يقف ويتحدث مع المواطنين ويشعر بهم، معقبة: "الرئيس بيحب يقف فجأة عشان يطمن على شعبه".





وتابعت الإعلامية لميس سلامة، خلال حوارها في فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "احمد حمدي"، أنه في كثير من جولات الرئيس شهدنا مواقف إنسانية آثرت في الناس ومشاعرهم،وان مبدأ الرئيس هو التواصل مع كل المصريين بكل فئاته وطوائفه.





وأضافت لميس سلامة ان الرئيس يحرص على حل مشاكل شعبه وليس فقط الاستماع لها، وأطلقت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على الرئيس عبدالفتاح السيسي لقب حبيب المصريين، والذي تم تداوله بشكل كبير على مواقع السوشيال ميديا.



