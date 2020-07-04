فلسطين تسجل 324 إصابة بـ كورونا جديدة وحالة وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم، السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة لسيدة مسنة من حلحول بمحافظة الخليل، و100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف المحافظات، إضافةً إلى 224 إصابة ظهرت نتائجها بعد الإعلان المسائي يوم أمس.





وأضافت الوزارة الفلسطينية، في بيانها، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4013، وعدد الحالات النشطة 3360، وعدد حالات التعافي 637، وعدد حالات الوفاة 16.





وقالت الصحة الفلسطينية إن توزيع الإصابات كالتالي:





- محافظة القدس: مدينة القدس 60، الرام 1، العيزرية 5، أبو ديس 1.





- محافظة الخليل: الخليل 98، حلحول 3، بيت أولا 1، يطا 6، بني نعيم 72، دورا 7، السموع 2، بيت أمر 9، ترقوميا 7، سعير 2، مخيم العروب 8، مخيم الفوار 1، الشيوخ 22، نوبا 1.





- محافظة نابلس: مدينة نابلس 3، دير الحطب 7، قريوت 3، يتما 1.





- محافظة طولكرم: شويكة 1.





- محافظة بيت لحم: مدينة بيت لحم 1، الدهيشة 3.