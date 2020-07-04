محافظ الجيزة يتابع مشروعات التطوير بالشوارع.. ويكلف بالتصدي بكل حزم لمخالفات البناء

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تنفيذ خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالعديد من قطاعات المحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من عدم تأثر نسب تنفيذ المشروعات بأى أحداث جارية.









وتفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحور المنصورية للوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع، إلى جانب العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تطوير شامل لمحور المنصورية لكونه أحد الطرق الهامة المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.











كما تفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بميدان الرماية وطريق الفيوم بحي الهرم، وتدبيش وتطوير ترعة المريوطية.











وتفقد المحافظ شارع ترسا للوقوف على نسب تنفيذ أعمال إزالة العقارات التي تم نزع ملكيتها وتعويض قاطنيها لتنفيذ مشروع توسعة وتطوير محور ترسا.









ووجه بسرعة إزالة مخلفات إزالة المبانى، خاصة القواعد الخرسانية بالأرض، واستكمال مجهودات الإزالة يوميا لاستكمال مخططات التطوير للشارع.









وخلال الجولة، شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حزم لجميع صور مخالفات البناء وأشكال التعدي، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتراخي والتهاون في حق الدولة ومواجهة تلك المخالفات بدون تراخٍ أو تقصير وإزالة المخالفات حتى سطح الأرض لردع المخالفين.









كما تابع المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع الشعب بحي العمرانية، وذلك بعد توسعته وتنفيذ طبقة الرصف النهائية به كأحد المحاور المرورية البديلة والموازية لشارع الهرم، مشيرا إلى أنه تمت إزالة جميع التعديات الموجودة بالشارع وتوسعته، ما يساهم في تحقيق سيولة مرورية للمنطقة.









وتفقد محافظ الجيزة مناطق حدائق الأهرام وكفر غطاطي وطريق مصر إسكندرية الصحراوي للوقوف على حالة النظافة.







