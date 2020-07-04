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توك شو

فيضانات مدمرة.. تفاصيل تشريد 75 ألف مواطن ياباني.. شاهد

السبت 04/يوليه/2020 - 02:20 م
فيضان
فيضان
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شيرين عادل
عرضت فضائية "يورو نيوز" لقطات رصدت إجلاء اليابان لعشرات الآلاف من المنازل بسبب الفيضانات.

وأمرت السلطات في غرب اليابان السبت حوالي 75 ألف نسمة بإخلاء منازلهم من جراء أمطار غزيرة تسبّبت بسيول وفيضانات وانهيارات أرضية وشرّدت أعدادًا كبيرة من السكّان وخلّف 13 مفقودًا على الأقلّ، بحسب ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام.

وأعلنت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية درجة التأهّب القصوى في منطقتي كوماموتو وكاجوشيما في جزيرة كيوشو، وأظهرت مشاهد تلفزيونية سيارات كانت مركونة في مواقف على مقربة من نهر وقد جرفتها مياه الفيضانات، في حين أفادت تقارير إعلامية أنّ المياه جرفت جسورًا أيضًا.

وبحسب شبكة التلفزة العامة "أن أتش كي" فإنّ فرق الإنقاذ تبحث عن ثلاثة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين بعدما طمر انهيار أرضي منزلهم في كوماموتو.

وطلبت السلطات المحليّة من الجيش المساعدة لإجلاء حوالي 75 ألف شخص من كوماموتو وكاجوشيما، حيث احتجز حوالى 100 شخص بسبب الفيضانات.

يذكر أن موسم الأمطار الذي تمرّ به اليابان حاليًا يتسبب بسيول وانهيارات أرضية وهو يدفع في أحيان عديدة السلطات لإصدار أوامر إخلاء إلى سكان المناطق المعرّضة للخطر.
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