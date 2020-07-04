مصر وأوغندا.. تقارب أفريقي لتحقيق التنمية والبناء

علاقات ممتدة عبر قرون، تعاون اقتصادي وسياسي وصداقة على مدار عشرات السنين، هى مصر وأوغندا التى تشهد تاريخا يدعو للفخر فى ظل سعى البلدين نحو حل القضايا الإقليمية، ومنطقة القرن الأفريقى، وكذلك التعاون الأمنى والعسكرى ومواجهة الإرهاب، هذا بالإضافة إلى التنمية التى تسعى أوغندا لاحداثها حتى ينعم مواطنيها بالرخاء.





وتولى مصر أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع أوغندا ومشاركتها فى تحديث البنية التحتية والقيام بنهضة تنموية كبيرة وعليه تحرص مصر فى الارتقاء بالتعاون الثنائى فى القطاعات المختلفة.





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وعليه تسعى مصر من خلال خبرات أبنائها فى كل المجالات دعم أوغندا فى بناء مشروعاتها العملاقة حيث يوجد نحو 40 شركة مصرية مسجلة في اوغندا تبلغ استثماراتها نحو 130 مليون دولار أمريكي موزعة على قطاعات الصناعات الغذائية والبنوك والمقاولات والنقل والخدمات، وذلك وفق بيانات هيئة الاستثمار الأوغندية.





شهدت السنوات القليلة الماضية تقارب اقتصادى بين مصر وأوغندا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، خلال الفترة "يناير – أكتوبر" من عام 2019 بنحو 4.3% ليسجل 99.2 مليون دولار مقابل 95.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.





كما أظهرت بيانات جهاز التمثيل التجاري، أن الميزان التجاري بين مصر واأغندا سجل فائضا في صالح مصر قيمته 83.2 مليون دولار امريكي فى 2019 مقارنة بفائض قيمته 82.1 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2018.





التقارب المصري الأوغندي لم يكن بجديد ولكن علاقات طيبة تجمع البلدين منذ أعوام سابقة الأمر الذي يتضح فى فى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأول زيارة رئاسية لأوغندا فى 18 ديسمبر 2016 وكانت بمثابة نقطة انطلاق جديدة فى العلاقات وضرورة تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين.



لم تقتصر زيارة السيسي عند ذلك الحد بل قام أيضا بزيارة ثانية إلى أوغندا 21 يونيو 2017 حيث شارك وقتها فى أعمال قمة دول حوض النيل.

من جانبه قام يورى موسيفينى رئيس أوغندا بزيارة لمصر، فى 8 /5 /2018 استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بحثا الجانبان دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وتم التوقيع على عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا تتناول دعم التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والتجارة والمناطق الصناعية والكهرباء والطاقة المتجددة.

